Навального выписали из клиники «Шарите»

Состояние Алексея Навального улучшилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогера Алексея Навального выписали из стационара «Шарите». Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в Twitter.

Уточняется, что состояние блогера улучшилось и его выписали еще вчера, 22 сентября. «Навальный лечился в „Шарите“ в общей сложности 32 дня, из которых 24 дня он провел в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении. Врачи полагают, что полное выздоровление Навального возможно, однако, по мнению специалистов, пока еще слишком рано говорить о вероятных последствиях.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику «Шарите». В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок». Однако российские военные эксперты заявляют, что блогера не могли отравить этим препаратом. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование дела блогера.