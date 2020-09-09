В Берлине раскрыли, благодаря чему выжил Навальный

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Алексей Навальный в Люблинском суде. Москва, навальный алексей
Навальному помогла выжить реакция летчика, посадившего самолет в Омске Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный выжил благодаря профессионализму пилота, посадившего самолет в Омске. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Навальный должен был погибнуть на борту самолета. То, что он все еще жив, связано только с чередой счастливых обстоятельств», — передает издание. Отмечается, что Навальному помогла выжить реакция летчика, посадившего самолет в Омске. Также в немецком издании оценили профессионализм омских врачей. Они ввели атропин Навальному, чем, возможно, спасли ему жизнь, добавили в издании.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в берлинскую клинику «Шарите», где Навальный пришел в сознание 7 сентября.

Власти Германии уверены, что блогера отравили веществом из группы ядов «Новичок». При этом российская сторона, опираясь на исследования омских медиков, заявляет, что следов яда в организме блогера не обнаружено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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