Коронавирус в Челябинской области вернул рекордные позиции

На Южном Урале усиливают меры дезинфекции и проверки соблюдения санитарных требований Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 29 сентября произошло 83 случаев заражения коронавирусом за сутки (на выходных зарегистрировано 81 и 83 случая, накануне 79), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. В том числе заболели три школьника, но закрыт на карантин по COVID по-прежнему единственный класс.

«С начала пандемии произошло 16 655 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 360 южноуральцев. За сутки умерли четыре человека в возрасте 52, 65, 72 и 88 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, в том числе ВИЧ-инфекции», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки только семь человек, с начала пандемии излечились 12 773 жителей области.

До 4 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, большая часть ограничений была снята. При этом губернатор Алексей Текслер подписал рекомендацию вновь перевести часть работников на удаленный режим, что сейчас и происходит. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.