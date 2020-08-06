06 августа 2020
05 августа 2020

Что разрешено и запрещено челябинцам после ослабления карантина. Новый СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, овощи, продукты, колбаса, продавец, фрукты, продовольствие, товары, прилавок, мошаров станислав, магазин, текслер алексей, колышев игорь
Губернатор Алексей Текслер смягчил «коронавирусные» ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 августа отменил ряд ограничений, введенных в связи с карантином по коронавирусу. Одновременно он на две недели продлил режим повышенной готовности. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на ближайшие две недели.

ОТКРЫТЫ:

  • музеи;
  • организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;
  • организации, осуществляющие спортивную подготовку;
  • рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;
  • салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
  • аттракционы в парках;
  • все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
  • базы отдыха, детские лагеря и санатории;
  • детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
  • фитнес-центры;
  • библиотеки;
  • экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
  • госучреждения (по предварительной записи) и почта.

ЗАКРЫТЫ:

  • развлекательные центры и кинотеатры;
  • бассейны;
  • детские комнаты отдыха.

РАЗРЕШЕНО:

  • органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);
  • не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски;
  • тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ.


ЗАПРЕЩЕНО:

  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
  • устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

РЕКОМЕНДОВАНО:

  • Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимым для COVID-19.

В Челябинской области, по данным на 7 августа, зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98). Заболеваемость снижается всю последнюю неделю, удерживаясь ниже показателя 100 заражений в сутки. С начала пандемии произошло 12 525 случаев заражения, сейчас в стационарах и на дому лечатся 3726 южноуральцев. Выздоровели с начала пандемии 8483 жителя области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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