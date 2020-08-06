Губернатор Алексей Текслер смягчил «коронавирусные» ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 августа отменил ряд ограничений, введенных в связи с карантином по коронавирусу. Одновременно он на две недели продлил режим повышенной готовности. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на ближайшие две недели.

ОТКРЫТЫ:

музеи;

организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

организации, осуществляющие спортивную подготовку;

рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;

салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

аттракционы в парках;

все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);

базы отдыха, детские лагеря и санатории;

детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);

фитнес-центры;

библиотеки;

экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;

госучреждения (по предварительной записи) и почта.



ЗАКРЫТЫ:

развлекательные центры и кинотеатры;

бассейны;

детские комнаты отдыха.



РАЗРЕШЕНО:

органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);

не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

гулять и ходить на улице без медицинской маски;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ.



ЗАПРЕЩЕНО:

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах.



РЕКОМЕНДОВАНО:

Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимым для COVID-19.

В Челябинской области, по данным на 7 августа, зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98). Заболеваемость снижается всю последнюю неделю, удерживаясь ниже показателя 100 заражений в сутки. С начала пандемии произошло 12 525 случаев заражения, сейчас в стационарах и на дому лечатся 3726 южноуральцев. Выздоровели с начала пандемии 8483 жителя области.