27 сентября 2020
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Чиновники мэрии Челябинска уходят на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , маклаков роман
Чиновники переходят на дистанционный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Почти половина сотрудников мэрии Челябинска с 28 октября переводится на дистанционный режим работы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, сославшись на рекомендации губернатора Алексея Текcлера.

«Еще на прошлой неделе на такой режим перевели 20% сотрудников, — уточнил Сафонов. — С сегодняшнего дня, с 28 октября, этот показатель составил 45%. В первую очередь это сотрудники предпенсионного возраста и те, кто может работать дома». Тем сотрудникам, что находятся на рабочих местах, постоянно измеряют температуру.

Как отметил Сафонов, в мэрии исполняют распоряжение Текслера. Губернатор рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Это касалось и органов власти. Документ был подписан после роста заболеваний коронавирусом и ОРВИ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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