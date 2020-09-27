Чиновники мэрии Челябинска уходят на удаленку

Чиновники переходят на дистанционный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина сотрудников мэрии Челябинска с 28 октября переводится на дистанционный режим работы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, сославшись на рекомендации губернатора Алексея Текcлера.

«Еще на прошлой неделе на такой режим перевели 20% сотрудников, — уточнил Сафонов. — С сегодняшнего дня, с 28 октября, этот показатель составил 45%. В первую очередь это сотрудники предпенсионного возраста и те, кто может работать дома». Тем сотрудникам, что находятся на рабочих местах, постоянно измеряют температуру.

Как отметил Сафонов, в мэрии исполняют распоряжение Текслера. Губернатор рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Это касалось и органов власти. Документ был подписан после роста заболеваний коронавирусом и ОРВИ.