Как Кремль относится к встрече Меркель и Навального

Алексей Навальный и Ангела Меркель встретились в берлинской клинике «Шарите» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, по всей видимости, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Канцлер ФРГ встретился с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая высказать поддержку или пожелания скорейшего выздоровления», — сказал во время конференц-колла представитель Кремля.

Что касается встречи главы Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Песков заявил, что в Кремле это расценивают как встречу президента Франции и гражданки Белоруссии. «Это право президента Франции и гражданки Беларуси. Мы уважаем и его право, и ее. По всей видимости, президент Франции поддерживает гражданку Беларуси, мы так воспринимаем», — отметил представитель Кремля.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Ангела Меркель тайно навестила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Сам блогер подтвердил факт встречи с канцлером ФРГ, передают argumenti.ru. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил это, добавив, что о «тайном визите» канцлера в клинику речи не идет.