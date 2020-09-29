Как Кремль относится к встрече Меркель и Навального

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный и Ангела Меркель встретились в берлинской клинике «Шарите» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, по всей видимости, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Канцлер ФРГ встретился с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая высказать поддержку или пожелания скорейшего выздоровления», — сказал во время конференц-колла представитель Кремля.

Что касается встречи главы Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Песков заявил, что в Кремле это расценивают как встречу президента Франции и гражданки Белоруссии. «Это право президента Франции и гражданки Беларуси. Мы уважаем и его право, и ее. По всей видимости, президент Франции поддерживает гражданку Беларуси, мы так воспринимаем», — отметил представитель Кремля.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Ангела Меркель тайно навестила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Сам блогер подтвердил факт встречи с канцлером ФРГ, передают argumenti.ru. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил это, добавив, что о «тайном визите» канцлера в клинику речи не идет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...