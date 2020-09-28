В Германии высказались о тайной встрече Навального и Меркель

В кабмине ФРГ подтвердили, что Алексея Навального навестила Ангела Меркель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно навестила блогера Алексея Навального во время его лечения в клинике «Шарите». Однако речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идет. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Да, я могу [подтвердить факт встречи Меркель с Навальным]», — приводит ТАСС слова Зайберта. При этом он отметил, что кабинет министров ФРГ в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.

Ранее немецкое агентство Spiegel сообщило, что Меркель тайно посетила Навального во время его лечения в берлинской клинике «Шарите». По данным издания, это говорит о желании канцлера Германии довести расследование инцидента с блогером до конца. Навальный подтвердил, что у него действительно была встреча с Меркель, пишет «Дни.ру». При этом блогер подчеркнул, что называть эту встречу стоит не «секретной», а частной.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили, напоминает «Утро.ру».