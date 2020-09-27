Стало известно о тайной встрече Меркель и Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского блогера Алексея Навального во время его лечения в берлинской клинике «Шарите». Информацию об этом опубликовало немецкое агентство Spiegel.
«Канцлер посетила Навального во время его лечения в клинике „Шарите“ в Берлине», — сообщает агентство. По мнению Spiegel, такой жест со стороны Меркель, говорит о ее желании довести расследование инцидента с блогером до конца.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медицинскую кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили.
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