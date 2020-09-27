27 сентября 2020

Стало известно о тайной встрече Меркель и Навального

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Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
По мнению журналистов, такой жест Ангелы Меркель говорит о ее заинтересованности в расследовании инцидента с блогером Фото: Aleph_Wikipedia
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Болезнь Алексея Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского блогера Алексея Навального во время его лечения в берлинской клинике «Шарите». Информацию об этом опубликовало немецкое агентство Spiegel.

«Канцлер посетила Навального во время его лечения в клинике „Шарите“ в Берлине», — сообщает агентство. По мнению Spiegel, такой жест со стороны Меркель, говорит о ее желании довести расследование инцидента с блогером до конца.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медицинскую кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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