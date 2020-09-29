Особенно переживают главы, где в думах появились оппозиционеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО осенью планируются выборы глав шести муниципалитетов. Нынешние мэры нервничают перед началом избирательного цикла. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона.

«Выборы пройдут в Мегионе, Когалыме, Покачах, Белоярском, Кондинском и Октябрьском районах. Действующие главы хотят переизбраться, но все будет зависеть от позиции окружного правительства по кандидатуре каждого из них», — сообщил инсайдер. Один из югорских мэров из списка сообщил, что консультации по переизбранию с региональными властями еще не начались.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства сообщили, что кандидаты на роль глав муниципалитетов будут определяться конкурсной комиссией. «По результатам проведенного отбора конкурсная комиссия коллегиально определит не менее двух кандидатов на должность главы муниципального образования, из числа которых представительным органом будет избран глава муниципального образования. Таким образом, в рамках действующего законодательства, отсутствует возможность поддержки исполнительными органами государственной власти автономного округа какого-либо конкретного кандидата на должность главы муниципального образования», — прокомментировали в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что действующим мэрам будет сложнее получить поддержку у местных депутатов, там где после осенних выборов в муниципальные думы появились оппозиционные фракции. В частности, речь идет о Мегионе, где в местной думе значительно усилился блок КПРФ.