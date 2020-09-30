Редакторы перепутали флаги Азербайджана и Армении Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Телеведущий Владимир Соловьёв нагрубил редакторам в прямом эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouTube. Его сотрудники перепутали флаги Азербайджана и Армении.

Телеведущий комментировал видеозапись, которая была сделана возле военного комиссариата в Баку. В подготовленном для него тексте редакторы написали, что кадры якобы сняты у военкомата в Армении. Соловьёв начал говорить, что армянский народ воспринимает войну на территории Нагорного Карабаха как «нечто экзистенциальное», когда вдруг заметил флаг Азербайджана. Его держали аплодирующие солдатам люди. После выявленной ошибки журналист разозлился и начал отчитывать своих работников.

«Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка. Вы что, с ума сошли? Когда такие напряжённые отношения, когда каждое слово может вести… И вы себе позволяете такие ошибки? Вы совсем обезумели? У вас было мало времени, чтобы подготовиться, выверить и смотреть, что вы даёте? У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю», — цитирует Соловьева News.ru .

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев.