Причина, по которой самолет потерпел крушение, пока неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единственный выживший при крушении самолета Ан-26 на Украине, курсант Вячеслав Золочевский, раскрыл детали произошедшего. Сейчас молодой человек все еще находится в больнице.

«В рубашке родился, говорят, железной», — рассказал телеканалу ТСН о своем спасении Золочевский. Сейчас курсант находится в состоянии средней тяжести — у него были диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ожоги.

По словам выжившего, полет проходил в штатном режиме. На борту курсанты осваивали навигацию, запуск двигателей и радиопереговоры. Золочевский сидел рядом с кабиной пилота. «Был резкий крен, и я подлетел, ударился головой», — рассказал курсант. Через некоторое время он очнулся внутри горящего самолета и долго не мог понять, что происходит. После падения Золочевского привалило фюзеляжем. Когда он пришел в себя, смог выползти из-под горящих обломков и попытался помочь своему товарищу, чье тело охватило пламя.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В результате катастрофы погибли 25 человек, двоим курсантам удалось выбраться из самолета. Позже стало известно, что выжить удалось только одному курсанту — Вячеславу Золочевскому, второй выживший скончался в больнице. Причина крушения самолета пока не установлена, пишет «Утро.ру».