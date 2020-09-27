Единственный выживший при крушении Ан-26 рассказал о спасении

Курсант Вячеслав Золочевский выжил в результате катастрофы самолета Ан-26 на Украине благодаря тому, что его прикрыла часть самолета. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер со ссылкой на слова курсанта.
«Он (Золочевский — прим. ред.) находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», — рассказал агентству УНН Кучер. По его словам, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований. Обстоятельства, которые вспоминает выживший, изложены в протоколе допроса.
25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В результате катастрофы погибли 25 человек, двоим курсантам удалось выбраться из самолета. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что выжить удалось только одному курсанту — Вячеславу Золочевскому, второй выживший скончался утром в субботу, пишет деловая газета «Взгляд».
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