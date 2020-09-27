Единственный выживший при крушении Ан-26 рассказал о спасении

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, самолет
Выжившего прикрыла часть самолета (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курсант Вячеслав Золочевский выжил в результате катастрофы самолета Ан-26 на Украине благодаря тому, что его прикрыла часть самолета. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер со ссылкой на слова курсанта.

«Он (Золочевский — прим. ред.) находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», — рассказал агентству УНН Кучер. По его словам, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований. Обстоятельства, которые вспоминает выживший, изложены в протоколе допроса.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В результате катастрофы погибли 25 человек, двоим курсантам удалось выбраться из самолета. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что выжить удалось только одному курсанту — Вячеславу Золочевскому, второй выживший скончался утром в субботу, пишет деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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