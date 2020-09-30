Раскрыты детали испытания российской вакцины от коронавируса

Медики не знают какой препарат ставят испытуемым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» не знают получили ли они лекарство или плацебо. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никто не знает [что ему поставили — прим. ред.], знает только компьютер, который все зашифровал», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости». Отмечается, что информация скрыта и от медиков, которые ставят вакцину. По словам директора центра Гамалеи, участнику испытаний присваивается код, который не позволит ввести ему и лекарство и плацебо. Добровольцы узнают, что им поставили только после завершения исследования, уточнил Гинцбург.

Ранее он заявлял, что вакцинироваться от COVID-19 нельзя больным коронавирусом. Он уверен в безопасности российской вакцины и назвал не соответствующей действительности информацию о гибели человека после получения препарата, передает агентство Nation News.