Центр Гамалеи: кому нельзя делать прививку от коронавируса

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Вакцина от коронавируса — профилактический, а не лечебный препарат, отметил Александр Гинцбург Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Больным коронавирусом нельзя делать вакцинироваться от COVID-19. Директор Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что прививка не является лечебным препаратом.

«Это профилактический препарат, его надо вводить до того, как возможное заболевание возникло», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости». Он отметил, что если у человека определяются антитела к коронавирусу, то это не является противопоказанием к вакцинации. Чтобы разрешить прививку от коронавируса беременным, следует провести отдельное клиническое исследование, добавил Гинцбург.

Ранее стало известно, что Центр Гамалеи готовит исследование вакцины от коронавируса на больных с онкологическими заболеваниями, пишет агентство Nation News. Пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все регионы России, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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