Отец Фриске рассказал, что Шепелев обзывал и унижал певицу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Шепелев издевался над гражданской женой и певицей Жанной Фриске, когда она проходила курсы лечения от рака мозга. Шоумен называл ее толстой и предсказывал скору смерть. Об этом рассказал отец умершей певицы Владимир Фриске.

«Он меня боялся, при мне ничего не говорил. А так унижал ее сильно: „Ты страшная, толстая, посмотри, на кого ты похожа — бурдюк с водой, ты никому не нужна, все равно скоро сдохнешь“. Она боялась с ним разговаривать, боялась за ребенка», — цитирует отца певицы «Пятый канал».

Особенно Владимир Фриске запомнил инцидент, который произошел спустя полгода после смерти артистки. Подруга Жанны показала Шепелеву ее портрет и спросила, не нужен ли он ему. На что гражданский муж певицы швырнул картину ногой и заявил: «На, мне уже без надобности». Сам Дмитрий Шепелев пока что не комментировал заявления отца певицы.

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года в 40 лет. Ее не стало после продолжительной борьбы с раком мозга. После этого отец певицы обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева в том, что тот хотел, чтобы певица быстрее умерла. Папа артистки уверен, что был еще способ помочь Жанне. Фриске подчеркнул, что телеведущий давал его дочери американские препараты, после которых певице стало хуже. Отменить прием этих лекарств удалось только после рекомендации российских врачей.