Голикова поставила россиянам ультиматум из-за коронавируса

Татьяна Голикова пригрозила ужесточением мер по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если россияне не будут соблюдать меры безопасности по коронавирусу, то придется ужесточить ограничения. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Или мы соблюдаем все меры безопасности, которые предписаны врачами,<…> или мы идем на самоизоляцию», — сказала вице-премьер в эфире канала «Россия 24». Она подчеркнула, что правительство не хочет допустить возвращения таких мер из-за пандемии. Голикова отметила, что соблюдение всех мер поможет разгрузить больницы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что введение новых ограничительных мер сейчас не планируется. Он указал, что меры по борьбе с распространением вируса принимаются по всей стране.

В России за сутки подтвердили 9 412 случаев коронавируса в 85 регионах. В последний раз показатель превышал планку в девять тысяч 15 июня, передает телеканал 360. Всего COVID-19 с начала пандемии выявили у 1 194 643 россиян.