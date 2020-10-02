В Кремле раскрыли, вернут ли карантин в Россию

Пока в РФ не планируют вводить ограничения из-за COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса в РФ сейчас не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Речь об этом (локдауне — прим. ред.) в настоящий момент не идет. Штаб во главе с [вице-премьером Татьяной] Голиковой продолжает работать», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в регионах и в столице страны принимаются соответствующие меры по борьбе с распространением вируса.

За последние сутки прирост заболевших коронавирусом в РФ побил рекорд с начала лета — впервые с 1 июня за день зафиксировано более 9 тысяч новых инфицированных. На сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре спрогнозировали, что Россия может выйти на стадию плато по заражению коронавирусом в течение ближайших двух недель, пишет «Национальная служба новостей». Власти Москвы порекомендовали переводить на удаленную работу до 50% сотрудников офисов.