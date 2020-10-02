02 октября 2020

Названы сроки победы над коронавирусом в РФ

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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, екатеринбургский метрополитен, подземка, метрополитен, метро, маска на лицо, масочный режим
Анатолий Альтштейн призвал россиян снизить число контактов с людьми и носить маски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для полной победы над коронавирусом человечеству потребуется несколько лет. Такое мнение выразил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, новая коронавирусная инфекция навсегда останется в человеческой популяции. Победой над ней можно считать легкое течение болезни, при котором люди будут относиться к COVID-19 так же, как к другим вирусам этого типа. «Но до нее (победы) еще далеко. Боюсь, это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года», — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

По его словам, сейчас в стране началась вторая волна эпидемии. Совсем скоро заболеваемость вернется к весенним показателям. Поэтому, советует вирусолог, людям необходимо снизить количество контактов с людьми, носить маски, часто мыть руки и принимать витамин D.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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