Названы сроки победы над коронавирусом в РФ

Для полной победы над коронавирусом человечеству потребуется несколько лет. Такое мнение выразил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
По его словам, новая коронавирусная инфекция навсегда останется в человеческой популяции. Победой над ней можно считать легкое течение болезни, при котором люди будут относиться к COVID-19 так же, как к другим вирусам этого типа. «Но до нее (победы) еще далеко. Боюсь, это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года», — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.
По его словам, сейчас в стране началась вторая волна эпидемии. Совсем скоро заболеваемость вернется к весенним показателям. Поэтому, советует вирусолог, людям необходимо снизить количество контактов с людьми, носить маски, часто мыть руки и принимать витамин D.
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