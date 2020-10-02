02 октября 2020

Что ослабляет иммунитет к коронавирусу

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Морозы в Екатеринбурге, мороз, зима, холод
Переохлаждение организма ослабляет иммунитет человека к инфекционным заболеваниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переохлаждение организма ослабляет иммунитет человека к инфекционным заболеваниям, к которым относится коронавирус. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — приводит слова Пешиничной РИА «Новости». Она посоветовала россиянам оставаться в тепле и соблюдать все меры профилактики против COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для возвращения жестких ограничительных мер в стране нет основания, пишет RT. Академик РАН Виталий Зверев уверено, что победить коронавирусную инфекцию можно будет к концу 2021 года, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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