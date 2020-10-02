02 октября 2020

Аналитики раскрыли стоимость полетов по России. За некоторые билеты требуют более 250 тысяч рублей

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажирский самолет, ночь, самолет, кабина пилота, авиаперевозки
Билет из Москвы до Алтая и обратно в сентябре стоил 265 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стоимость самого дорогого авиабилета в сентябре составила 265 тысяч рублей. Такую сумму придется отдать за перелет из Москвы в Алтайский край и обратно. Такими данными поделились аналитики сервиса OneTwoTrip.

«Стоимость самого дорогого авиабилета оценивается в 265 тыс. рублей. Путешествие по маршруту Москва — Алтай и обратно», — передает RT. На втором месте — перелет из Москвы в Бодрум и обратно. Такое путешествие обойдется в 239 тысяч рублей. Следом идет маршрут Москва — Дубай и обратно стоимостью в 238 тысяч рублей.

Самая дорогая поездка на поезде в сентябре состоялась по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Пассажир отдал 63,4 тысячи рублей за поездку в одну сторону. Кроме того, билет в Сургут обошелся пассажиру в 38,1 тысячи рублей, в Анапу — за 35,9 тысячи рублей, в Новосибирск — за 35,7 тысячи рублей, а в Адлер — за 34,4 тысячи рублей.

Ранее аналитики рассказывали о самых популярных направлениях сентября. Больше всего, по их данным, россияне покупали билетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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