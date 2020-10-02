Стоимость самого дорогого авиабилета в сентябре составила 265 тысяч рублей. Такую сумму придется отдать за перелет из Москвы в Алтайский край и обратно. Такими данными поделились аналитики сервиса OneTwoTrip.
«Стоимость самого дорогого авиабилета оценивается в 265 тыс. рублей. Путешествие по маршруту Москва — Алтай и обратно», — передает RT. На втором месте — перелет из Москвы в Бодрум и обратно. Такое путешествие обойдется в 239 тысяч рублей. Следом идет маршрут Москва — Дубай и обратно стоимостью в 238 тысяч рублей.
Самая дорогая поездка на поезде в сентябре состоялась по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Пассажир отдал 63,4 тысячи рублей за поездку в одну сторону. Кроме того, билет в Сургут обошелся пассажиру в 38,1 тысячи рублей, в Анапу — за 35,9 тысячи рублей, в Новосибирск — за 35,7 тысячи рублей, а в Адлер — за 34,4 тысячи рублей.
Ранее аналитики рассказывали о самых популярных направлениях сентября. Больше всего, по их данным, россияне покупали билетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
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