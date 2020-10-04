В мэрии Златоуста произошла серия отставок

Власти Златоуста (Челябинская область) поменяли руководителей ключевых структур муниципалитета — муниципального казенного учреждения (МКУ) «Гражданская защита» и Управления капитального строительства. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.
«„Гражданскую защиту“ возглавил Дмитрий Лысуневский. Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) „УКС“ — Олег Сабанов», — сообщили в администрации. Сегодня обоих руководителей представили их коллективам. Источник URA.RU в мэрии Златоуста пояснил, что в первом случае к экс-руководителю ведомства имелись серьезные претензии.
«Когда в разгар пандемии отбывший 19-летний срок криминальный авторитет Александр Морозов решил широко отметить 50-летие на берегу городского пруда „Тарелка“, глава „Гражданской защиты“ Сергей Кухлевский фактически самоустранился, перестав отвечать на звонки. Потом на той же „Тарелке“ начали тонуть дети. Лысуневский же — полковник полиции в отставке с опытом руководства оперативными службами, грамотный и быстро ориентирующийся в обстановке», — рассказал URA.RU собеседник. Сам экс-начальник МКУ на звонок не ответил.
Что касается УКСа, то новый руководитель не имел отношения к силовым структурам. «Сабанов ранее работал в строительной компании. На эту должность долго искали именно профильного специалиста», — пояснил источник агентства.
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