04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

В мэрии Златоуста произошла серия отставок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области». Челябинск, пекарский максим
Мэр Златоуста Максим Пекарский сделал сразу несколько кадровых перестановок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Златоуста (Челябинская область) поменяли руководителей ключевых структур муниципалитета — муниципального казенного учреждения (МКУ) «Гражданская защита» и Управления капитального строительства. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«„Гражданскую защиту“ возглавил Дмитрий Лысуневский. Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) „УКС“ — Олег Сабанов», — сообщили в администрации. Сегодня обоих руководителей представили их коллективам. Источник URA.RU в мэрии Златоуста пояснил, что в первом случае к экс-руководителю ведомства имелись серьезные претензии.

«Когда в разгар пандемии отбывший 19-летний срок криминальный авторитет Александр Морозов решил широко отметить 50-летие на берегу городского пруда „Тарелка“, глава „Гражданской защиты“ Сергей Кухлевский фактически самоустранился, перестав отвечать на звонки. Потом на той же „Тарелке“ начали тонуть дети. Лысуневский же — полковник полиции в отставке с опытом руководства оперативными службами, грамотный и быстро ориентирующийся в обстановке», — рассказал URA.RU собеседник. Сам экс-начальник МКУ на звонок не ответил.

Что касается УКСа, то новый руководитель не имел отношения к силовым структурам. «Сабанов ранее работал в строительной компании. На эту должность долго искали именно профильного специалиста», — пояснил источник агентства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...