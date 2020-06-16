Александру Морозову пришлось уехать из Златоуста, чтобы отметить юбилей в кругу друзей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Полиция запретила отбывшему 19 лет в колонии за организацию банды, убийства, вымогательство и похищения людей Александру Морозову отмечать 50-летие в большой компании на берегу озера в Златоусте. Городской отдел МВД направил криминальному авторитету предостережение после того, как он разместил видеоприглашение у себя на странице во «ВКонтакте», сообщил URA.RU источник в силовой структуре. Морозову пришлось покинуть город, чтобы отметить день рождения в кругу друзей и соратников.

«В Челябинской области введен режим повышенной готовности. Действия Морозова содержат признаки административного правонарушения по ст. 20.6.1 КоАП [невыполнение правил при ЧС или угрозе ее возникновения]. На основании изложенного, Морозову объявляется предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения», — сказал собеседник в полиции.

Предупреждение полиции о запрете массового празднования дня рождения Фото: страница Александра Морозова во «ВКонтакте»

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что такое предупреждение направлено 15 июня. «Проведение массовых мероприятий запрещено. Гражданин разместил видеоприглашение у себя во „ВКонтакте“. В связи с этим ему было внесено предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для административного правонарушения», — сказали в полицейском главке.

В мэрии Златоуста поддержали силовиков. «Губернатор продлил режим повышенной готовности до 30 июня, поэтому проведение массовых мероприятий запрещено. И не важно, кто их хочет организовать. Закон один для всех», — сказал советник мэра Алексей Коновалов.

Морозов подтвердил корреспонденту URA.RU информацию о предупреждении. «Да, запретили [отмечать день рождения с приглашением гостей на пруд Тарелка]», — сказал он. Чуть позднее на своей странице во «ВКонтакте» он заявил о смене места праздника. «Огромное спасибо за ваши поздравления! Сегодня мы в обед едем на озеро Тургояк, пляж Волна, все желающие могут присоединится к нашей дружной команде», — написал он.

Банда Морозова, созданная в начале девяностых, была одной из самых опасных преступных группировок Урала. Ее лидер брал под контроль заводы, крышевал рынки, а однажды подрался с начальником полиции в его же кабинете. Члены ОПГ были признаны виновными в похищениях людей, изнасилованиях, вымогательстве и многочисленных убийствах, в том числе гендиректора ликеро-водочного завода «Казак-Уральский» Георгия Подшивалова.

Морозова, на тот момент депутата Заксобрания области и лидера ОПГ, задержали в мае 1997 года в Челябинске. Он ехал на огромной скорости по городу на черном джипе «Гранд Чероки» с незаконно установленной мигалкой. Гаишники пытались остановить машину, но депутат сбил одного из инспекторов. Полицейские заблокировали джип и задержали Морозова. В его автомобиле обнаружили пистолет.

Бандита приговорили к 3 годам колонии. Пока он отсиживал срок, расследовались другие уголовные дела. Общий срок его содержания под стражей по всем приговорам составил 19 лет. Многие знаменитости выступали в его поддержку. Народный артист Иосиф Кобзон во время гастролей в Челябинске передал ему книгу мемуаров с автографом и подписью «Саша, держись!».

Освободившись из колонии 7 мая 2016 года, Морозов свое первое интервью он дал URA.RU, вспомнив свою лихую молодость и поделившись планами. В нем он объявил о создании религиозной группы Монашеский — рыцарский орден «Братство Морозов-Златоуст». Окружение криминального авторитета пытались баллотироваться в Госдуму и мэры Златоуста. Морозов переехал в подмосковное Домодедово, где у него остался дом, потом в Сочи. Сейчас вернулся в Златоуст.