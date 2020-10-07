Стали известны главные проблемы с горячим питанием в школах

С сентября в школах действует бесплатное горячее питание для младшеклассников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Все федеральные средства, выделенные на обеспечение горячим питанием учеников младших классов, поступили в российские регионы. Это выяснила «Единая Россия» в ходе мониторинга качества детских завтраков и обедов. Исследование показало, что более 80% российских школ готовят горячие блюда самостоятельно, около 18% привозят еду, еще 1,5% кормят детей в других столовых.

В каждой десятой школе есть специальное меню для детей-диабетиков или с непереносимостью тех или иных продуктов, сообщили в партии. «В Ямало-Ненецком автономном округе для всех учеников начальных классов организованно горячее бесплатное питание. При составлении меню учтены национальные традиции и местные особенности питания для детей из числа коренных малочисленных народов Севера», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Ямала Виктор Казарин.

На Ямале при составлении меню учтены национальные традиции Фото: пресс-служба «Единой России»

График питания школьников сформирован с учетом мер безопасности от коронавируса. В столовых проводится дополнительная дезинфекция столов и посуды, установлены рециркуляторы воздуха, размещены антисептики. Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания. Свыше 85% опрошенных им удовлетворены. «Были случаи, когда мамочки заговорили о слишком больших порциях, либо не совсем вкусных бесплатных обедах, оперативно мы проверили и эти замечания. Добавлю, что проверки питания в Зауралье носят системный характер, поскольку забота о детях для нас приоритетная задача», — рассказала координатор партпроекта «Народный контроль» в Курганской области Наталья Семина.

В ходе мониторинга партия обнаружила частично изношенное оборудование в пищеблоках школ в Иркутской и Вологодской областях, республиках Тыва и Северная Осетия-Алания, Забайкальском крае и Севастополе. Кроме того, в Ингушетии в некоторых школах недостаточно помещений для организации питания, отметили в пресс-службе «Единой России». Также специалисты выявили разницу в ценообразовании на продукты питания внутри регионов и обратили внимание на отсутствие рекомендаций на федеральном уровне по расходованию субсидий на питание для детей, обучающихся дистанционно.

Курганские партийцы проверяют жалобы на качество обедов Фото: пресс-служба «Единой России»

«Тема полноценного школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Она включает в себя не только вопросы качества еды, контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил, организацию питания для детей с особенностями в развитии, ведомственный контроль, — сказала координатор партпроекта „Новая школа“, депутат Госдумы Алена Аршинова. — Мы будем добиваться, чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание, но и чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности».

Напомним, с сентября школы начали получать федеральные субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов. Мониторинг обеспечения горячего питания проходил в сентябре, в нем участвовали депутаты «Единой России», родители, активисты региональных и местных отделений партии.