В Чечне ликвидированы двое боевиков

Боевики задержаны в ходе спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чеченской республике задержали двух вооруженных боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В Чеченской Республике нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — передает ТАСС сообщение комитета. Это стало результатом антитеррористической операции силовиков. В оперативном штабе НАК в Чеченской Республике уточнили, что есть данные о возможном нахождении в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района Чеченской Республики неустановленной бандгруппы, планирующей теракты. После этого началась контртеррористическая операция.

В июне этого года директор ФСБ РФ Александр Бортников отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о работе по ликвидации терроризма. Активная деятельность спецслужб в этом направлении началась в 2006 году. С тех пор ликвидировано несколько банд Северного Кавказа, обеспечена безопасность на Универсиаде в Казани, проходящей в 2013 году, и олимпиаде в Сочи в 2014 году. Кроме этого, силовики работали на чемпионате Европы 2018 года и чемпионате мира по футболу.

Ранее двух боевиков ликвидировали в Ингушетии, передает RT. Спецслужбы изъяли боеприпасы, оружие и взрывные устройства. Предполагается, что боевики готовили теракт.