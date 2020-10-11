Умер вор в законе, который конфликтовал с кланом Деда Хасана

В минувшую субботу в одной из городских больниц Санкт-Петербурга умер 65-летний вор в законе Роланд Чикваидзе, который в криминальном мире был более известен как Роланд Кутаисский. По неофициальным данным, причиной смерти стало заражение крови.
«Причиной смерти стало заражение крови вследствие грязной инъекции. Несмотря на принятые врачами очистительные меры, пострадавшего спасти не удалось», — пишет агентство «Прайм Крайм».
Чикваидзе, как отмечается, был известен как ближайший соратник криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). В частности, в его конфликте с Дато Себискверадзе, в которого Роланд в 1999 году стрелял после сходки в Москве, а также в конфликте с кланом Деда Хасана.
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