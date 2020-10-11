11 октября 2020

Умер вор в законе, который конфликтовал с кланом Деда Хасана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
СМИ узнали о смерти Роланда Чикваидзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В минувшую субботу в одной из городских больниц Санкт-Петербурга умер 65-летний вор в законе Роланд Чикваидзе, который в криминальном мире был более известен как Роланд Кутаисский. По неофициальным данным, причиной смерти стало заражение крови.

«Причиной смерти стало заражение крови вследствие грязной инъекции. Несмотря на принятые врачами очистительные меры, пострадавшего спасти не удалось», — пишет агентство «Прайм Крайм».

Чикваидзе, как отмечается, был известен как ближайший соратник криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). В частности, в его конфликте с Дато Себискверадзе, в которого Роланд в 1999 году стрелял после сходки в Москве, а также в конфликте с кланом Деда Хасана.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...