Покупательская способность россиян продолжит падать, считает Руслан Гринберг. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшее время доходы россиян продолжат падать вне зависимости от уровня ВВП, власти пока не могут исправить ситуацию. Об этом URA.RU рассказал директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о падении ВВП России в 2020 году более, чем на 5%.

До этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что прогноз властей РФ о падении ВВП в 2020 году на 4% и его рост на 3% в 2021 году чересчур оптимистичный. По мнению Кудрина, в 2020 году падение ВВП России составит до 5%, а 2021 год также принесет стране экономические сложности.

«Доходы граждан снижаются, но здесь не имеет значения падение ВВП. Хоть пять, хоть шесть, хоть четыре процента [спад ВВП]. Падение доходов в ближайшее время продолжится из-за паралича всей хозяйственной деятельности, который случился по известным причинам», — рассказал URA.RU Гринберг.

Надеяться на улучшение ситуации пока не стоит, отметил экономист. «Власть не знает, что делать, и мало кто в мире знает. Но они должны излучать оптимизм. Будут делать все, чтобы не стало еще хуже. А чтобы становилось лучше, нужно полностью менять философию экономической политики, на что наша власть не готова, а может и не способна», — заключил Гринберг.

Ранее Кудрин называл две главные угрозы российской экономике, передает «Дни.ру». По словам экономиста, наибольшую угрозу для финансового рынка РФ несет растущий госдолг США, а также доминирование крупных государственных институтов.