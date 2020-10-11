В Челябинске рухнул сайт с домашними заданиями для школьников

В Челябинской области рухнул «Сетевой город» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Образовательный портал «Сетевой город», где размещаются домашние задания для учащихся школ, оказался недоступен для челябинцев с утра 12 октября. В минобразования Челябинской области сообщили URA.RU о сбое работы сайта из-за технической ошибки.

«В данный момент разработчики портала „Сетевой город“ исправляют техническую ошибку. Она привела к тому, что часть челябинцев не может зайти на сайт. Это не связано с массовыми обращениями родителей и детей на портал за домашними заданиями. Надеемся, что до конца дня эти работы будут завершены», — пояснила URA.RU руководитель пресс-службы регионального минобразования Светлана Платонова.

В ведомстве напомнили, что при переводе учащихся на дистанционное обучение, которое произошло весной текущего года, портал обрушился от массового наплыва родителей и педагогов. Они размещали и скачивали объемные задания, что привело к большим сбоям в работе. В данный момент официально на дистанционное обучение школы Челябинской области не переведены.