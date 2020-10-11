Челябинские власти озвучили решение о дистанционном обучении

Челябинские школы в конце октября планово уйдут на каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовой заболеваемости коронавирусом в школах Челябинской области не отмечено. В связи с этим перехода на дистанционное обучение не будет, заявила 12 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Да, учителя болеют, но серьезных очагов нет. Большая часть сотрудников школ, где было принято решение о переходе на карантин, заболели ОРВИ. В связи с этим переход на дистант в области не планируется, и школьники массово пойдут на каникулы в плановом порядке — в конце октября», — заявила первый вице-губернатор.

Между тем, часть школ — включая крупнейшую в Челябинске школу в микрорайоне Парковый — уже отправили учащихся на досрочный отдых. «Каникулы должны были начаться согласно графику с 2 ноября, однако для профилактики распространения вирусных инфекций для средних и старших классов было принято решение передвинуть каникулы», — уточнили URA.RU школе. На минувшей неделе были отправлены на карантин пять школ: три на территории Челябинской области и две в Копейске. Ученикам, которые учатся дома, запретили также посещать кружки и секции.

За выходные число заражений обновило максимум нескольких месяцев, на прошлой неделе погибли сразу трое заразившихся COVID медиков. Власти сообщили, что готовы доставлять пациентов с подозрениями на КТ с помощью «Яндекс.Такси». Под это зарезервировано 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске, в перспективе такую практику за счет благотворителей предполагается продлить до конца года.