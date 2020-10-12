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09 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 13 октября. В Югре обновился рекорд по заболевшим COVID, в Сургуте построят нефтегазовый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, тепло, батарея отопления
Жители некоторых районов Сургута на сутки остались без отопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО коронавирусом заболело рекордное количество человек — в Сургуте на сутки прекратили подачу тепла, в городе построят научный центр за 50 млрд — дочь судьи попалась на краже шоколада. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

В Югре зафиксирован антирекорд по коронавирусу

  • За сутки коронавирус диагностировали у 208 жителей ХМАО, что стало максимальным показателем с конца июля. Обновленную статистику опубликовал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сургут на сутки остался без отопления

В Сургуте построят научный центр

Дочь судьи попалась на краже

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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