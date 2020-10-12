Жители некоторых районов Сургута на сутки остались без отопления
В ХМАО коронавирусом заболело рекордное количество человек — в Сургуте на сутки прекратили подачу тепла, в городе построят научный центр за 50 млрд — дочь судьи попалась на краже шоколада. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:
В Югре зафиксирован антирекорд по коронавирусу
- За сутки коронавирус диагностировали у 208 жителей ХМАО, что стало максимальным показателем с конца июля. Обновленную статистику опубликовал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Сургут на сутки остался без отопления
- Сургутская ГРЭС-2 на сутки прекратила подачу отопления в дома граждан, проживающих в поселках Финский и ПСО-34. Это произошло из-за отказа оборудования.
В Сургуте построят научный центр
- В 2021 году в Сургуте начнут строить научно-технологический центр, который будет заниматься нефтегазовой сферой. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше 50 млрд рублей.
Дочь судьи попалась на краже
- Силовики возбуждают уголовное дело на 15-летнюю дочь судьи Пыть-Яхского городского суда за кражу шоколада из сетевого магазина.
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