Житель Нижневартовска, взявший сына в заложники, заявил, что не знал об увольнении

10 марта 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Широков заявил в суде, что не знал об увольнении Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу В Нижневартовске (ХМАО) бывший сотрудник подведомственного мэрии учреждения Владимир Широков, устроивший стрельбу и взявший в заложники трехлетнего сына, сообщил, что не знал об увольнении. Корреспондент URA.RU передает из зала судебных заседаний, что Широков не расписывался в приказе, а об увольнении ему стало известно от следователей. «Широков не расписывался в приказе об увольнении. Ему стало известно, что он лишился работы, только в следственном комитете», — передает корреспондент. По словам журналиста, Широков сообщил в суде, что 13 марта должен был выйти на работу. «До этого Широков, по его словам, брал отпуск без содержания. Широкова на работе характеризовали только положительно, и судья даже уточнил, с чем связано увольнение за прогул при такой характеристике. Однако копия приказа от 7 марта об увольнении приложена к делу», — сообщает журналист URA.RU. Ранее URA.RU писало, что Широков сделал заявление перед заседанием суда. Он сообщил журналистам, что сожалеет о случившемся. Широков сдался силовикам и освободил сына в результате длительных переговоров с силовиками. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили, что еще до инцидента со стрельбой Широкова уволили за прогул.

В Нижневартовске (ХМАО) бывший сотрудник подведомственного мэрии учреждения Владимир Широков, устроивший стрельбу и взявший в заложники трехлетнего сына, сообщил, что не знал об увольнении. Корреспондент URA.RU передает из зала судебных заседаний, что Широков не расписывался в приказе, а об увольнении ему стало известно от следователей. «Широков не расписывался в приказе об увольнении. Ему стало известно, что он лишился работы, только в следственном комитете», — передает корреспондент. По словам журналиста, Широков сообщил в суде, что 13 марта должен был выйти на работу. «До этого Широков, по его словам, брал отпуск без содержания. Широкова на работе характеризовали только положительно, и судья даже уточнил, с чем связано увольнение за прогул при такой характеристике. Однако копия приказа от 7 марта об увольнении приложена к делу», — сообщает журналист URA.RU. Ранее URA.RU писало, что Широков сделал заявление перед заседанием суда. Он сообщил журналистам, что сожалеет о случившемся. Широков сдался силовикам и освободил сына в результате длительных переговоров с силовиками. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили, что еще до инцидента со стрельбой Широкова уволили за прогул.