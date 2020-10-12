Следствие выясняет размеры полученной взятки заведующим отделением СОКБ Андреем Морозовым Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Заведующий урологическим отделением сургутской окружной клинической больницы Андрей Морозов стал фигурантом уголовного дела по получению взятки. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемый получил от одного из местных жителей взятку в виде денег за его лечение и госпитализацию вне плановой очередности», — говорится в сообщении СК по ХМАО. Там также добавили, что накануне подозреваемый в сопровождении бойцов ОМОН доставлялся на допрос к следователю, где давал показания.

В пресс-службе департамента здравоохранения Югры заявили, что сургутская окружная клиническая больница оказывает всестороннее содействие для установления истины. «Пока ведется следствие, мы не можем подтвердить наличие преступления», — заявили в пресс-службе окружного депздрава.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что должность Морозова является потенциально коррупционно-емкой. «Врачи-урологи всегда хорошо живут, принимая благодарности от пациентов. По Морозову видно, что с деньгами у него все хорошо. Он, кстати, уже был фигурантом громкого скандала. Он в 2016 года подозревался в совершении наезда на пешехода на своем Infinity, однако тот дорожный инцидент для него не закончился уголовным наказанием», — прокомментировал инсайдер.