30% застрахованных от коронавируса — это врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Семьи застрахованных россиян, в случае их смерти от коронавируса, могут получить до миллиона рублей. Уже сейчас выплачено не менее 300 миллионов рублей компенсации, сообщают крупнейшие страховщики страны.

«В зависимости от компании стоимость полисов составляет от 1,8 до 8,4 тысячи рублей. При этом выплаты для инфицированных составят от 20 до 110 тысяч рублей, в случае летального исхода — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщает «Ридус» со ссылкой на данные страховых компаний.

Программы по страхованию от коронавируса запустили весной, когда началась пандемия. По ним граждане купили уже более 720 тысяч полисов. Из них 30% застраховавшихся — врачи. Примечательно, что платные медицинские полисы в России вообще не пользуются популярностью.