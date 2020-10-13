Рамзан Кадыров подчеркнул, что поможет родственникам погибших силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Родственникам погибших в перестрелке в Чечне сотрудников полиции будет оказана помощь. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук „шайтанов“. От имени Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Контртеррористическая операция прошла сегодня утром в Октябрьском районе Грозного. Ее итогом стало уничтожение двух участников незаконных бандформирований, сообщает «Ридус». В завязавшейся перестрелке погибли также сотрудники силовых ведомств.