14 октября 2020

В Zoom появится защита от мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные пользователей Zoom будут защищены с помощью уникального шифра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сервис видеоконференций Zoom запускает систему сквозного шифрования, позволяющую пользователям защищать данные от мошенников. Об этом говорится на официальном сайте платформы.

«В Zoom появилась тестовая версия сквозного шифрования данных», — говорится на сайте сервиса. Благодаря новой функции злоумышленники не смогут получить конфиденциальные данные пользователей во время использования программы. Ближайшие 30 дней специалисты Zoom будут опрашивать пользователей, чтобы выяснить, не мешает ли нововведение работе сервиса.

Ранее сообщалось, что мошенники в Zoom украли с банковских карт россиян более 107 тысяч рублей, передает телеканал 360. Злоумышленники предлагали пользователям перейти на вредоносный сайт под предлогом получения выплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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