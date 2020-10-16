Россия стянула военных к границе с Азербайджаном

Военные учения с участием кораблей проходят в 10 км от Баку Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военные учения с участием кораблей Каспийской флотилии начались в акватории Каспийского моря. В рамках итоговой проверки за 2020 год экипажи кораблей выполнят стрельбы по воздушным и морским целям, рассказали в Министерстве обороны России.

«Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих», — сообщили в военном ведомстве. В рамках учений корабельная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения, охраны и обороны морских объектов, а также уничтожению условных противников.

Сам полуостров Апшерон располагается в 10 км от столицы Азербайджана Баку. В Минобороны подчеркнули, что учения не носят какой-либо угрозы и не будут стеснять введение экономической деятельности прикаспийских государств, передает News.ru.

Сейчас Азербайджан участвует в военном конфликте с Арменией за спорную территорию Нагорный Карабах. Стороны объявили о военном положении. Также страны заявляли о взаимном обстреле. Позже азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дали совместное интервью по ситуации вокруг непризнанной республики.