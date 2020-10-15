Военные столкновения начались в Нагорном Карабахе 27 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дали совместное интервью по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Политики отвечали на вопросы российского журналиста, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Пашинян считает, что военный конфликт в регионе должен быть остановлен на основе компромисса. «Чтобы мы нашли такое решение, которое было бы приемлемо для всех сторон — Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. И это было бы окончательное решение», — приводит слова премьер-министра Армении РИА «Новости». В свою очередь Алиев подтверждает приверженность урегулирования конфликта на основе принципов Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны объявили о военном положении. Также страны заявляли о взаимном обстреле, передает агентство Nation News. Главы МИД Армении и Азербайджана 10 октября провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.