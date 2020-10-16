Минфин определился со сроком продления льготной ипотеки в РФ

Программой льготной ипотеки на новостройки уже воспользовалось почти 230 тысяч россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минфин России решил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Проект постановления министерство направило в правительство РФ.

«В соответствии с поручением президента РФ подготовлен и внесен в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года », — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Президент страны Владимир Путин поручал разработать проект на совещании с членами правительства 14 ноября.

Продление программы позволит выдать еще 354 тысячи кредитов на 1,1 триллиона рублей, прогнозируют в министерстве. До конца этого года кредиты по программе смогут получить 90 тысяч россиян, общая сумма до конца 2020 года составит 270 миллиардов рублей.

Программа льготной ипотеки стартовала в России в апреле 2020 года. Так правительство хотело поддержать спрос на квадратные метры в условиях пандемии коронавируса. По состоянию на 12 октября россияне заключили 224,4 тысячи субсидированных кредитов на сумму более 630 миллиардов рублей. При этом было использовано только 70% денежного лимита программы, который составляет 900 миллиардов рублей.

Ранее в Минфине называли другой срок, на который хотели продлить программу льготного кредитования. Министерство предлагало субсидировать ипотеку до конца 2021 года.