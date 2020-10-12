Минфин РФ готов продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Максимальная ставка по льготной ипотеке — 6,5% годовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Минфин России предлагает продлить программу льготной ипотеки на новостройки до конца 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства был разработан в министерстве.

«Проект постановления подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Действие программы предлагается продлить до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, предлагается увеличить сумму кредитов, которые банки смогут реализовывать по этой программе до 2,8 триллиона рублей. Сейчас эта сумма составляет 900 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России в 2021 году выделит еще 12 миллиардов рублей на снижение ставок по ипотеке, напоминает телеканал 360. Решение прописано в общенациональном плане восстановления экономики.