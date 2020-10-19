Названа настоящая причина войны в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян считает, что власти Армении могли предотвратить обострение конфликта в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе ведется за статус непризнанной республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook.

«Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне», — написал Панишнян. По его словам, власти Армении могли предотвратить обострение конфликта, если бы признали статус Карабаха неопределенным. При этом необходимо было вести переговоры о корректировке этого статуса.

Пашинян напомнил, что в прошлом уже получалось урегулировать конфликт в непризнанной республике. Однако стороны не сошлись во мнении о статусе Карабаха.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в регионе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддерживает ввод миротворцев на территорию Нагорного Карабаха, сообщает портал «Дни.ру».