В Кургане нашли претендента на пост директора депздрава

В Кургане возглавить департамент здравоохранения может начальник госпиталя для ветеранов Вячеслав Байчурин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» Вячеслава Байчурина называют претендентом на пост директора регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к медицинской среде.

«Сейчас кандидатура Байчурина рассматривается как наиболее вероятная на пост директора депздрава», — рассказал инсайдер URA.RU. По словам другого врача, медицинское сообщество не очень радо возможному назначению Байчурина главой депздрава. «После того, как он был назначен начальником госпиталя, часть персонала уволилась. Врачи предпочли уйти. Большой вопрос — чего ждать медикам после того, как он возглавит депздрав», — рассказал инсайдер. До назначения начальником госпиталя Байчурин возглавлял медико-санитарную часть МВД России по Курганской области.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики региона. На момент публикации ответ не поступил.

Сейчас курганский департамент здравоохранения временно возглавляет Елена Островских. Прежний директор депздрава Лариса Кокорина пошла на повышение и стала замгубернатора по соцполитике.