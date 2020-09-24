Курганский губернатор повысил главу скандального департамента

В Кургане директор скандального департамента здравоохранения Лариса Кокорина пошла на повышение. По сведениям инсайдеров URA.RU из медицинской и политической сфер, губернатор Вадим Шумков назначил ее на пост зама по соцполитике.
«Лариса Кокорина займет пост заместителя губернатора по соцполитике, который занимала Ольга Соложенцева», — пояснил источник.
По его словам, у Кокориной с главой региона сложились хорошие взаимоотношения. «Она, по сути, в точности исполняла все указания, не спорила и не перечила, как зам идеально вписывается в новую команду», — уточнил инсайдер. В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU подтвердили, что Кокорина назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике.
Другие источники предполагают, что проблемный департамент может возглавить первый зам директора Тамара Иванова, которая ранее уже была главой этого же департамента. «Она тогда ушла после подозрений в совершении преступления, но претензии силовиков в последующем не подтвердились. Ее считают грамотным специалистом», — уточнил источник.
Департамент здравоохранения преследуют скандалы. Один и последних связан с отсутствием отопления в Курганской областной инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом. Также на депздрав жалуются онкобольные, которые ездят на химиотерапию за 150 км. Громкий скандал 2019 года был связан с закрытием тубдиспансера в селе Чернавское, где были уволены медики.
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