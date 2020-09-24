В Кургане назвали, кто может возглавить скандальный департамент

В скандальном курганском департаменте здравоохранения — новый руководитель. Вместо Ларисы Кокориной, которая стала замгубернатора по соцполитике, его возглавит Елена Островских. Информация появилась на сайте правительства Курганской области.
«Департамент здравоохранения области возглавит в статусе исполняющей обязанности Елена Островских», — говорится в официальном сообщении. Островских является заместителем директора департамента — начальником управления лицензирования и организации медицинской помощи.
Прежний директор департамента Лариса Кокорина с 26 сентября назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вадим Шумков.
Департамент здравоохранения преследуют скандалы. Один из последних связан с отсутствием отопления в Курганской областной инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом. Также на депздрав жалуются онкобольные, которые ездят на химиотерапию за 150 км. Громкий скандал 2019 года был связан с закрытием тубдиспансера в селе Чернавское, где были уволены медики.
Подписывайтесь на URA.RU в