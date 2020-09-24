24 сентября 2020

В Кургане назвали, кто может возглавить скандальный департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по национальному проекту здравоохранения. Курган, островских елена
Департамент здравоохранения области возглавит в статусе и. о. Елена Островских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В скандальном курганском департаменте здравоохранения — новый руководитель. Вместо Ларисы Кокориной, которая стала замгубернатора по соцполитике, его возглавит Елена Островских. Информация появилась на сайте правительства Курганской области.

«Департамент здравоохранения области возглавит в статусе исполняющей обязанности Елена Островских», — говорится в официальном сообщении. Островских является заместителем директора департамента — начальником управления лицензирования и организации медицинской помощи.

Прежний директор департамента Лариса Кокорина с 26 сентября назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вадим Шумков.

Департамент здравоохранения преследуют скандалы. Один из последних связан с отсутствием отопления в Курганской областной инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом. Также на депздрав жалуются онкобольные, которые ездят на химиотерапию за 150 км. Громкий скандал 2019 года был связан с закрытием тубдиспансера в селе Чернавское, где были уволены медики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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