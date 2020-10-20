20 октября 2020
19 октября 2020

Авиаперевозчики заработают миллионы из-за коронавируса в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортировка больных коронавирусом по воздуху обойдется бюджету ЯНАО в 86,5 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в ЯНАО стал причиной дополнительных бюджетных трат. Из опубликованного окружным правительством постановления, 86,5 млн рублей будет выделено на оплату услуг по перевозке больных COVID-19 авиационным транспортом.

«Выделить департаменту здравоохранения ЯНАО бюдженые ассигнования резервного фонда правительства ЯНАО в размере 86 568 000,00 рублей для осуществления транспортировки авиационным транспортом лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в тексте документа. Изменения вносятся в ранее утвержденный бюджет региона на 2020 год.

Ранее сообщалось, что суточный прирост заболевших коронавирусом в регионе составил 288 человек. Аномально высокий показатель ямальские власти связали с нюансами подсчета статистики: в сводку якобы включили бессимптомные случаи COVID-19. Вместе с тем вторая волна вируса в ЯНАО продолжается с конца сентября, когда ежедневно начали заражаться больше 100 человек.

При этом принято решение о досрочном роспуске школьников на двухнедельные каникулы. Официально за это время в учебных заведениях должны синхронно провести дезинфекцию помещений.

По данным на 20 октября с коронавирусом и внебольничными пневмониями в больницах остаются 1043 человека. За весь период пандемии в ЯНАО жертвами COVID стали 109 заболевших.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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