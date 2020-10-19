За сутки на Ямале скончались сразу три пациента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболело рекордное число жителей — 288 человек за сутки, сообщил федеральный оперативный штаб. В сравнении с предыдущим днем, когда было выявлено 173 случая, количество зараженных выросло в полтора раза. Окружные власти объяснили резкий всплеск разным подходом к подсчету инфицированных на Ямале и в Москве.

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО заявили, что федеральный оперштаб включил в свой отчет бессимптомные случаи COVID-19. «Сегодня это 116 случаев. С клинической картиной за сутки в ЯНАО зарегистрировано 172 новых случая инфекции», — пояснили в ведомстве. Почему бессимптомные случаи не указывались в сводках ранее, власти не уточняют.

За минувшие сутки больше всего человек заболели на ямальских месторождениях — там обнаружили 26 пациентов с клиническими симптомами. Еще 25 жителей заразились в Салехарде, в Муравленко и Надыме — по 24, в Ноябрьске — 23. Относительно стабильной остается ситуация в Новом Уренгое, где заболели 11 человек. Всего в ЯНАО подтверждено 18 586 случаев коронавируса, вылечились 13 868 пациентов.

Помимо этого, в округе за сутки скончались сразу трое пациентов — двое в Салехарде, один в Ноябрьске. Все они, по данным властей, были преклонного возраста. Общее число жертв выросло до 109 человек.

ЯНАО занимает первое место в России по относительному числу заражений — 3451 случая на 100 тысяч населения. Эпидемия в регионе развивается по так называемому «московскому сценарию», что может обернуться для Ямала возвратом ограничений. Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. В начале октября глава региона Дмитрий Артюхов поручил мэрам вновь ввести меры, которые действовали весной.