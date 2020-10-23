Для выпускников колледжей в РФ введут новый обязательный экзамен

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Испытание позволит работодателям увидеть практические навыки выпускников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выпускники колледжей и техникумов должны будут сдавать демонстрационный экзамен на практические навыки в получаемой профессии. Об этом сообщил первый замглавы Министерства просвещения России Дмитрий Глушко.

«Сдача демонстрационного экзамена станет обязательным условием выпуска из российских колледжей и техникумов», — передает «Парламентская газета» со ссылкой Глушко. По его словам, такой экзамен уже сдали 35 тысяч выпускников.

Он позволит работодателям увидеть, какими практическими навыками обладают выпускники. Экзамен будет проводиться в соответствии с международными стандартами. По итогам этого испытания обучающимся выдадут дипломы.

На демонстрационном экзамене должны присутствовать представители предприятий, передает телеканал 360. На нем моделируются условия реального производства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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