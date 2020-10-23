Для выпускников колледжей в РФ введут новый обязательный экзамен

Выпускники колледжей и техникумов должны будут сдавать демонстрационный экзамен на практические навыки в получаемой профессии. Об этом сообщил первый замглавы Министерства просвещения России Дмитрий Глушко.
«Сдача демонстрационного экзамена станет обязательным условием выпуска из российских колледжей и техникумов», — передает «Парламентская газета» со ссылкой Глушко. По его словам, такой экзамен уже сдали 35 тысяч выпускников.
Он позволит работодателям увидеть, какими практическими навыками обладают выпускники. Экзамен будет проводиться в соответствии с международными стандартами. По итогам этого испытания обучающимся выдадут дипломы.
На демонстрационном экзамене должны присутствовать представители предприятий, передает телеканал 360. На нем моделируются условия реального производства.
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