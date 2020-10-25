В Троицке закончились места для больных коронавирусом

Пациентов из Троицка отправляют в другие города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Троицкая больница не справляется с наплывом пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщил один из заболевших. Первый вице-губернатор Ирина Гехт подтвердила, что места для лечения ковидных больных в Троицке закончились.

«В городской больнице Троицка очень мало специалистов, огромные очереди на КТ. Врачи скорой помощи не успевают фиксировать вызовы, очень много нуждающихся. Через неделю после первых симптомов коронавируса мне стало хуже, и меня на скорой увезли в челябинскую больницу с 72% поражения легких. Мне повезло, что меня эвакуировали», — заявил URA.RU житель Троицкого района.

Мужчина отметил, что именно в Челябинске его почти сразу «поставили на ноги». К больнице Троицка уже высказывала свои претензии первый замгубернатора региона Ирина Гехт. 23 октября на брифинге она заявила, что в этом медучреждении отказывают в госпитализации пациентам с явными признаками поражения легких, видимых на КТ.

«Надо принимать управленческие решения», — подчеркнула Гехт. На брифинге 26 октября она вернулась к этой теме. «Достаточно большой поток идет из Троицка, там уже не хватает коек. Поэтому было принято решение развернуть дополнительные места в Южноуральске», — заявила Гехт на брифинге 26 октября.