Уральские авиакомпании подсчитали потери из-за коронавируса

Из-за пандемии уральские авиакомпании лишились больше половины пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пассажиропоток авиакомпаний «Utair», «Ямал» и «Уральские авиалинии» на фоне пандемии коронавируса за девять месяцев текущего года значительно упал по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорят данные, опубликованные на официальном сайте Росавиации. Некоторые российские перевозчики потеряли больше половины пассажиров.

«С января по сентябрь 2019 года услугами „Уральских авиалиний“ воспользовались 7,4 млн пассажиров. За аналогичный период 2020-го — 4,4 млн (потери составили 39,4%). Utair в 2019 году перевезла 3,4 млн человек. За тот же период прошлого года — 6 млн (-43, 4%). Авиакомпания „Ямал“ за первые девять месяцев текущего года перевезла 544 тысячи пассажиров. Годом ранее ее услугами воспользовались 1,4 млн человек. Разница составила 61,8%», — указано в сообщении Росавиации.

В целом пассажиропоток всех авиакомпаний с российской пропиской в этом году упал на 45%. За девять месяцев текущего 2020-го перевозчики оказали услуги 52,6 млн пассажиров. За аналогичный период 2019-го — 99, 1 млн.