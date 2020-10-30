Курганских медиков зовут в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медицинскому персоналу инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в Кургане поступают предложения о работе из Тюмени. Об этом URA.RU стало известно от источников из медицинской среды.

«Опытным медикам, которые давно борются с коронавирусной инфекцией, и знают нюансы лечения, в соседнем регионе предлагают зарплату около 400 тысяч рублей. Некоторые всерьез задумались о переезде», — отметил один из источников.

Другой инсайдер добавил, в Кургане многие медики работают на износ, неделями не видят семью, опасаясь заразить их. Зарплата при этом меньше, чем в Тюмени. «Люди хотят работать здесь, любят свою работу и Курган, но нагрузка сумасшедшая, а поддержки нет. Они эмоционально выгорают. Сейчас курганцы стали благодарить, но иногда хочет услышать слова поддержки из от руководства. Пока часто слышна критика», — отметил источник.

В курганский департамент информационной и внутренней политики направлен запрос по поводу вероятного ухода персонала в другие медучреждения. Так же запрос направлен в тюменский депздав. На момент публикации ответы не поступили.

Тюменский оперштаб при этом недавно опубликовал объявление, что формируется кадровый резерв для работы в моногоспиталях. В регионе 16 учреждений инфекционного профиля оказывают помощь пациентам с коронавирусом и пневмонией. В них работают более 4 200 медработников. Нехватки кадров нет. В открывающихся госпиталях набор медработников осуществляется за счет резерва. Сейчас в тюменских моногоспиталях работают более 30 специалистов, приехавших из разных регионов.