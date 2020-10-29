29 октября 2020

РПЦ оправдалась за дорогостоящую недвижимость патриарха Кирилла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов, написал представитель РПЦ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дорогостоящая недвижимость семьи патриарха Московского и всея Руси Кирилла не имеет отношения к церкви. Об этом в своем Telegram написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее «Проект» опубликовал расследование, в котором говорилось, что на родных Кирилла зарегистрировано имущество на 225 миллионов рублей. Легойда выразил недоумение, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, «должен приводить публику в исступление». «У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — объяснил он.

Представитель РПЦ также добавил, что попытки найти информацию о якобы имеющихся миллиардах у главы РПЦ предпринимались журналистами и раньше. Так, в прошлом году редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин, заявил, что личное состояние патриарха Кирилла может составлять порядка одного миллиарда долларов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...