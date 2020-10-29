РПЦ оправдалась за дорогостоящую недвижимость патриарха Кирилла

Дорогостоящая недвижимость семьи патриарха Московского и всея Руси Кирилла не имеет отношения к церкви. Об этом в своем Telegram написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее «Проект» опубликовал расследование, в котором говорилось, что на родных Кирилла зарегистрировано имущество на 225 миллионов рублей. Легойда выразил недоумение, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, «должен приводить публику в исступление». «У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — объяснил он.
Представитель РПЦ также добавил, что попытки найти информацию о якобы имеющихся миллиардах у главы РПЦ предпринимались журналистами и раньше. Так, в прошлом году редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин, заявил, что личное состояние патриарха Кирилла может составлять порядка одного миллиарда долларов.
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