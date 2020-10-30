Тимофей Алтушкин вошел в число лучших менеджеров в российском ретейле Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

Основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин (сын владельца РМК Игоря Алтушкина) вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК.

«Рейтинг разбит на несколько номинаций, связанных с различными направлениями деятельности в спорте, в том числе были выбраны три менеджера из спортивного ретейла. Ими стали Тимофей Алтушкин, генеральный директор сети магазинов „Спортмастер“ Леонид Страхов и основатель экипировочного центра „Высшая Лига“ Алексей Пшеничный», — уточнили там.

На попадание в топ-100 от Свердловской области претендовали сразу девять кандидатов. Среди них — свердловский министр спорта Леонид Рапопорт и руководитель дирекции Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александр Чернов. При этом в рейтинг смогли пройти только двое: кроме Алтушкина, в топе оказался гендиректор академии единоборств РМК Евгений Звездников. Он был отмечен в номинации «Новые имена в спортивном бизнесе». Рейтинг сформирован по итогам исследования компанией Wanta Group и является независимым. Голосовать в нем могли только другие кандидаты.

RCC Sport — бренд спортивной одежды и экипировки для тренировок. Линейка RCC Sport разработанная как для профессиональных спортсменов, так и для людей ведущих спортивный образ жизни.